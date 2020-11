Nächster Schock für Schalke 04? Salif Sané droht offenbar erneut monatelange Pause

Vor etwas mehr als einem Jahr musste sich Sané in der Hessingpark-Clinic in Augsburg operieren lassen. Beim Spiel gegen den FC Augsburg hatte sich der Verteidiger im November 2019 verletzt. Mit einem Korbhenkelriss im Außenmeniskus am linken Knie fiel der frühere Profi von Hannover 96 fast fünf Monate lang aus. Am Ende der vergangenen Saison folgte das vorzeitige Saisonaus mit einem Muskelfaserriss. Jetzt droht dem Senegalesen laut Kicker eine erneute Operation.

Baum baut Schalke-Abwehr um

Baum baute zuletzt in der Schalke-Abwehr weiter auf den jungen Malick Thiaw, Matija Nastasic und Benjamin Stambouli. Beim vorletzten Bundesliga-Spiel in Mainz hatte Sané noch an der Seite von Nastasic und Ozan Kabak verteidigt. Der türkische Verteidiger saß gegen den VfL Wolfsburg 90 Minuten lang auf der Bank. "Er war jetzt auf Länderspielreise, hat am Mittwoch 90 Minuten gespielt. Dann hat er eine sehr strapaziöse Anreise gehabt, ist am Donnerstag erst ganz spät gekommen. Er hat zwar noch eine kleine Blessur mitgebracht, die ist aber nicht allzu wild. Er war aus meiner Sicht heute einfach müde", erklärte Baum den Kabak-Verzicht.