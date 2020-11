Schalke-Boss Jochen Schneider verteidigt Suspendierungen: "Wenn es nicht mehr geht, geht es nicht mehr"

Vor allem die Suspendierung von Bentaleb , der bereits in der Vergangenheit aus dem Kader gestrichen worden war, verteidigte Schneider vehement. "Es ist eine längere Geschichte" , erklärte er, ohne konkreter zu werden. Auf die Frage, ob Schalke-Trainer Manuel Baum den Algerier seit seiner Amtsübernahme nach dem 2. Spieltag nicht hätte in den Griff bekommen können, sagte der S04-Funktionär: "Es ist die Verantwortung der Führungspersönlichkeiten, die Mannschaft zu führen. Wenn es aber nicht mehr geht, dann geht es nicht mehr. Dann muss eine Entscheidung getroffen werden."

Die Reaktionen der Fans, die ihrem Ärger mit einem kritischen Spruchband am Stadiongelände Luft gemacht hatten, konnte Schneider nicht wirklich nachvollziehen. "Ich hätte es nicht so geschrieben, denn es ist wichtig, dass wir im Verein miteinander agieren", meinte der Sportvorstand der "Königsblauen", fügte aber an: "Wir leben in Deutschland und haben das Recht auf freie Meinungsäußerung, dann muss man das hinnehmen."