Schalke-Boss Schneider legt mit Videobeweis-Kritik nach und fordert Umdenken: "Dringend verbessern"

"Es reicht langsam", sagte Jochen Schneider und: "Wir fühlen uns schlecht behandelt und benachteiligt." Der Sportvorstand des FC Schalke 04 war mächtig aufgebracht, nachdem seine Mannschaft im Kellerduell beim FSV Mainz 05 auch im 23. Bundesliga-Spiel in Folge nicht gewonnen hatte . Doch nach dem 2:2 regte sich Schneider vor allem über die Leistung des Videoschiedsrichters auf. Die beiden Mainzer Tore hatten aus zumindest strittigen Elfmetern resultiert, zudem wurde ein Tor von Ozan Kabak wegen einer Abseitsstellung zurückgepfiffen. Nun hat Schneider seine Kritik noch einmal bekräftigt: "Wie hier mit Schalke umgegangen wurde, ist nicht in Ordnung" , sagte er im Kicker.

Konkret bezog sich Schneider auf den zweiten Elfmeter für Mainz, den die Gastgeber in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zugesprochen bekamen, ohne dass sich der Videoschiedsrichter einschaltete. Schalke-Verteidiger Ozan Kabak und Mainz-Angreifer Jean-Phillipe Mateta hatten sich im Strafraum der Königsblauen einen Zweikampf geliefert, bei dem beide Spieler am Rande der Legalität agierten. Dass Schiedsrichter Patrick Ittrich auf Elfmeter für Mainz entschied und dafür vom Videokeller in Köln nicht korrigiert wurde, war aus Schalker Sicht zumindest hart. Der VAR hätte eingreifen müssen, "weil das eindeutig kein elfmeterwürdiges Foul ist - macht er aber nicht", erklärte Schneider nun erneut.