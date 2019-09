Schalke-Keeper Schubert mit Kampfansage an Nübel: "Will Nummer eins werden"

Kampfansage an die Konkurrenz: Junioren-Nationaltorhüter Markus Schubert will sich beim Bundesligisten FC Schalke 04 durchsetzen. „Ich will natürlich auf Schalke irgendwann die Nummer eins werden, das ist mein Ziel“, sagte Schubert in einem Interview der Sächsischen Zeitung. Bei Schalke muss sich der ehemalige Dresdner gegen den angeblich vom FC Bayern München umworbenen Alexander Nübel behaupten. „Ich bin da, um mich mit Leistung anzubieten. Was Alex macht, kann ich nicht beeinflussen, er ist ein toller Typ, mit ihm komme ich gut klar“, betonte Schubert.