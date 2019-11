Schwalbe von Union-Profi? Elfmeter-Pfiff nach Nastasic-"Foul" erzürnt Schalke-Fans

Elfmeter-Ärger auf Schalke! In der Bundesliga gibt es beim Freitagsspiel zwischen S04 und Union Berlin wieder Diskussionen um den Videobeweis. Anlass ist der Elfmeter vor dem Ausgleichstreffer der Berliner durch Marcus Ingvartsen in der 36. Minute, bei dem Unions Robert Andrich vermeintlich elfmeterreif von Schalke-Verteidiger Matija Nastasic gelegt wurde. Eine offensichtliche Fehleinschätzung von Schiedsrichter Daniel Schlager - denn der Schalker hatte seinen Gegenspieler gar nicht berührt, wie die Zeitlupen auch belegten.

Was war passiert? Unions Andrich rannte im Strafraum an Schalkes Nastasic vorbei. Der Serbe fuhr das Bein aus, der Berliner fiel. Schiedsrichter Schlager zögerte nicht, zeigte sofort auf den Elfmeter-Punkt. Die Zeitlupen belegen: Das war eine Fehlentscheidung, denn Andrich war schon in der Luft, ehe Nastasic ihn überhaupt treffen kann.