Klinsmann noch bei Hertha, Calmund deutlich schwerer: Das hat sich seit dem letzten Schalke-Sieg verändert

Am 17. Januar 2020 gewann der FC Schalke 04 mit 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach – seither gelang Königsblau in der Bundesliga kein Sieg mehr. Eine monatelange Horrorserie, die die Königsblauen am Sonntagnachmitag in Augsburg (15.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) endlich brechen wollen. Doch seit dem letzten Sieg ist viel Zeit ist ins Land gestrichen – da lohnt ein Blick zurück. Als Schalke 04 seinen bislang letzten Bundesligasieg feierte … Anzeige

… waren an dem besagten 18. Spieltag der Saison 2019/2020 zusammengerechnet 372.481 Zuschauer in den Bundesligastadien, 62.271 davon auf Schalke - ausverkauft. Zum Vergleich: In der aktuellen Saison durften bislang wegen der Corona-Virus-Pandemie insgesamt nur 158.706 Zuschauer an allen bisherigen Spieltagen mit dabei sein.

… hieß der Trainer von Hertha BSC noch Jürgen Klinsmann. Im November 2019 wurde er aus dem Aufsichtsrat der Berliner auf den Posten des Trainers gerufen, blieb aber nicht lange. Am 11. Februar folgte sein aufsehenerregender Rücktritt beim "Big City Club".

… hatten die Schalker nach diesem ersten Spiel der Rückrunde 2019/2020 erst 21 Gegentreffer kassiert, stellten mit Leipzig und Wolfsburg (ebenfalls 21) die beste Abwehr der Liga. Mittlerweile ist S04 zur Schießbude mutiert, hat nach den ersten zehn Spielen 2020/2021 schon 31 Tore eingeschenkt bekommen. Kein Team hat mehr.



… hatte Werder Bremens Tafelsilber Milot Rashica laut transfermakt.de noch einen geschätzten Marktwert von 35 Millionen Euro. Dieser hat sich mittlerweile fast halbiert, der Kosovare ist jetzt "nur noch" 18 Millionen Euro wert.

… hieß der Schalke-Trainer David Wagner. Zuvor in Huddersfield aktiv, trat der Fußballehrer sein Amt in Gelsenkirchen zum 1. Juli 2019 an. Entlassen wurde er am 27. September 2020. Von den 40 Pflichtspielen unter ihm verloren die Schalker 16. Dazu gab es zwölf unentschieden und zwölf Niederlagen. Nachfolger Manuel Baum, der bislang einmal mit S04 gewann (4:1 im Pokal gegen Schweinfurt), holte in seinen bisherigen acht Ligaspielen drei Punkte.

… war Michael Gregoritsch der Matchwinner, traf, ausgeliehen vom FC Augsburg, direkt in seinem ersten Spiel für Schalke und gab eine Torvorlage. Es sollten seine beiden einzigen Scorerpunkte im Trikot der Knappen bleiben.

… war die deutsche Handballnationalmannschaft der Männer gerade bei der EM im Einsatz, die sie am Ende auf Platz fünf beendet hat. Am 6. Februar trennte sich der DHB von Trainer Christian Prokop, der Isländer Alfred Gislason übernahm.

… gehörten Fortuna Düsseldorf und der SC Paderborn noch zur Bundesliga, belegten nach dem Spieltag die Plätze 18 (Paderborn) und 17 (Düsseldorf). In dieser Reihenfolge stiegen die Klubs dann auch ab. Schalke übrigens rutschte nach dem Sieg gegen Gladbach stetig nach unten – von Platz fünf auf Ende Rang 12.

… wog der ehemalige Leverkusen-Manager Reiner Calmund noch 69 Kilo mehr. Ende Januar 2020 hat er sich einer Magenbypass-OP in Offenbach unterzogen und entsprechen abgenommen. "Heute esse ich lecker mit Genuss – zwar weniger. Und ich bin früher satt", sagte er jüngst in der RTL-Sendung "2020! Menschen, Bilder, Emotionen".