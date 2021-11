Bestätigt: Schalke 04 bis Jahresende ohne Rekord-Torjäger Simon Terodde

Schwerer personeller Rückschlag für Schalke 04: Wie der Klub am Montag mitteilte, fehlt Torjäger Simon Terodde den Schalkern in den verbleibenden Zweitliga-Spielen bis zum Jahresende. Ursache für den Ausfall Teroddes ist eine Muskelverletzung in der Wade. Am Samstag kurz vor dem 5:2-Heimsieg gegen den SV Sandhausen hatte der Bundesliga-Absteiger vermeldet, der 33-Jährige werde wegen einer Muskelverletzung "bis auf Weiteres" nicht zur Verfügung stehen.