"Fremdschämen angesagt": Schalke-Fans reagieren auf vermeintlichen Spieler-Aufstand gegen Gross

Die Ereignisse beim FC Schalke 04 entwickeln sich mehr und mehr zu einer Farce. Der Tabellenletzte der Bundesliga hängt sportlich ohnehin schon an der Klippe und wird am Ende der Saison wohl Richtung zweite Liga abstürzen. Doch auch im Umfeld wird es immer unruhiger: Am Freitagabend berichteten die Funke Mediengruppe, Sport1 und Sky übereinstimmend, dass sich die Mannschaft nach der deutlichen Derby-Pleite gegen Borussia Dortmund am vergangenen Wochenende bei der Vereinsführung gegen Trainer Christian Gross ausgesprochen habe. Anzeige

Demnach sollen einige Führungsspieler neben Trainingsmethoden und taktischer Ausrichtung auch bemängelt haben, dass Gross immer wieder Namen der eigenen Spieler und der gegnerischen Mannschaft verwechsle und Profis in der falschen Sprache anspreche. Auch Werner Leuthard, seit dem vergangenen Sommer Leiter Performance Lizenzspieler, soll von den Spielern kritisiert worden sein. Ihn macht die Mannschaft offenbar für die vielen Verletzungen verantwortlich. Die gewünschte Entlassung der beiden soll die sportliche Führung um Sportvorstand Jochen Schneider allerdings abgelehnt haben. Am Samstagmorgen wollte sich der Klub nicht zu den Berichten äußern.

Im Netz sorgt die Aktion der Schalker Mannschaft größtenteils für Unverständnis und Entsetzen. Viele Fans sehen die Mannschaft, die bisher nur eines ihrer 22 Liga-Spiele gewonnen hat, nicht in der Position, Entlassungen zu fordern. "Fremdschämen ist angesagt!", brachte ein Anhänger auf Twitter seine Wut zum Ausdruck. "Da war der Skandal in den 70ern nichts gegen die aktuelle Revolte der feinen Herren auf dem Platz! Keiner von euch hat den Begriff 'Profi' verdient! Ich könnte gerade so aus meiner Haut fahren, so sauer bin ich!" Ein Leidensgenosse verwies auf die persönliche Verantwortung der Spieler auf dem Platz: "Als wenn Stambouli den Fehler letzte Woche nicht gemacht hätte, wenn Gross seinen Namen richtig ausgesprochen hätte."

Die Netzreaktionen zum vermeintlichen Aufstand bei Schalke:

Denen ist echt nicht mehr zu helfen. Ich fasse es nicht. Die Mitarbeiter*innen auf der Geschäftsstelle tuen mir echt leid. Alle anderen haben mit so einem Verhalten alles schlechte, was aktuell passiert, verdient. #S04 #Schalke — Max (@dailyMaxS04) 26. Februar 2021

Stell dir vor du gewinnst aus 38 Spielen ein einziges und nimmst es dir raus den Rauswurf des einzigen Trainers zu fordern, unter dem du das eine Spiel gewonnen hast. #S04 — Fabi Serdar (@Kukoranyi) 26. Februar 2021

Als wenn Stamboulie den Fehler letzte Woche nicht gemacht hätte, wenn Gross seinen Name richtig ausgesprochen hätte 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 junge junge, langsam aber sicher krieg ich Zustände hier... #S04 — El Gran Turco (@El_Gran_Turco04) 27. Februar 2021

fremdschämen ist angesagt! da war der skandal in den 70ern nichts gegen die aktuelle revolte der feinen herren auf dem platz! keiner von euch hat den begriff „profi“ verdient! ich könnte gerade so aus meiner haut fahren, so sauer bin ich! #s04 #schalke04 — Me (@Kommander79) 27. Februar 2021

Der Aufstand der Spieler ist lächerlich.

Dennoch: Man sollte über einen Trainerwechsel nachdenken! Die Mannschaft scheint nicht hinter Gross zu stehen und wird somit nicht immer alles geben. Holt man aus den nächsten 2 Spielen 3 Punkte, könnte man bis auf 3 Punkte rankommen #s04 — DerSchalker (@SuperFCSchalke) 27. Februar 2021

Klar die Mannschaft ist grade nicht in der Position Forderungen zustellen aber wenn mein direkter Vorgesetzter meinen Namen nicht kennt mich in der falschen Sprache anspricht dann würde ich mich auch beschweren #s04 — Jeff (@Raul070996) 27. Februar 2021

Okay, lege mich fest: heute das letzte Spiel für Christian Gross auf Schalke. #S04 — Fio_158 (@158Fio) 27. Februar 2021

Nach unseren Informationen haben Massimo und Erdogan die Spieler-Revolte angeführt. #s04 — Wo sind sie jetzt? (@exprofis) 27. Februar 2021

Spieler beschweren sich bei Jochen Schneider und wollen einen neuen Trainer.



Lieber @Der_Postillon , es tut mir leid, aber die bessere Satire schreibt der @s04. #s04 — Herr Gesangsverein (@uefa1997) 27. Februar 2021