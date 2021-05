"Viel tun und weniger reden": Schalke-Sportdirektor Schröder startet mit Elan in Mission Bundesliga-Aufstieg

Rouven Schröder startet mit viel Demut und Elan in sein neues Amt als Sportdirektor beim FC Schalke 04. "Schalke ist ein großer Name. Wenn man in der Arena durch die Katakomben geht, hat man Gänsehaut. Es ist eine Ehre, für diesen Verein zu arbeiten", sagte der einstige Sportvorstand des FSV Mainz 05 am Freitag bei seiner offiziellen Vorstellung. Nach dem Abstieg aus der Bundesliga gab der 45-Jährige die Richtung für die Mission Wiederaufstieg vor: "Hart hart arbeiten, viel tun und weniger reden."

Anzeige