Schalke 04 setzt bei Sportdirektor-Suche offenbar auf Ex-Profi Mathias Schober

Nach einem kernigen "Glückauf" legte Peter Knäbel als neuer Sportchef ohne Umschweife die Marschroute für den abgestürzten Traditionsklub Schalke 04 fest. "Wir sind verpflichtet, Ambitionen zu haben. Schalke gehört in die Bundesliga, dahin wollen wir zurück", sagte der 54-Jährige bei seiner Vorstellung als neuer Vorstand Sport und Kommunikation. Zunächst sucht der neue Sportchef einen Sportdirektor, weil man die bevorstehende große Aufgabe "nicht alleine bewältigen" könne. "Wir reden über das Anforderungsprofil und ich glaube, dass wir in absehbarer Zeit eine gute Lösung für Schalke 04 finden werden", so Knäbel. Ein heißer Kandidat kommt wohl aus den eigenen Reihen.

Anzeige