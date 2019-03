Schalke 04: Claudia Effenberg Schuld, dass ihr Mann nicht Trainer wurde

Am Sonntag machte Effenberg in der TV-Sendung Sky90 öffentlich, dass er sich 2013 mit dem FC Schalke 04 in Gesprächen über ein Engagement als neuer Trainer befand. Sogar die Zusage für den neuen Job beim Ruhrpott-Klub hätte Effenberg bereits erhalten. Doch ein Handschlag-Vertrag zwischen ihm und Schalke-Boss Clemens Tönnies sei gebrochen worden, so der Vorwurf des Ex-Nationalspielers. "Tönnies hat mir die Hand gegeben und gesagt: 'Wir werden bald zusammenarbeiten'", so der 50-Jährige. Der Schalke-Boss habe ihm versichert, dass sein Handschlag wie ein Vertrag sei. Doch der Deal platzte. Noch heute sei der Ex-Nationalspieler vom Verhalten der Gelsenkirchener enttäuscht.