Schalke reagiert auf Rassismus-Eklat um Hertha-Star Jordan Torunarigha: Nehmen Aussagen "sehr ernst"

Die Vorkommnisse gegen den dunkelhäutigen Berliner Spieler, der deutscher Staatsbürger mit nigerianischen Wurzeln ist, sollen sich in der 70. Minute ereignet haben. Dabei soll Torunarigha von Schalke-Fans hinter dem Tor auch mit Feuerzeugen beworfen worden sein. TV-Bilder zeigen, dass der Abwehrspieler danach von Teamkollegen getröstet werden musste. Hertha-Trainer Jürgen Klinsmann gab nach der Partie an, sein Spieler sei beleidigt worden. Wagner entschuldigte sich im Namen des Klubs für die Vorfälle und auch S04-Sportvorstand verurteilte die Vorfälle mit deutlichen Worten ("Null Toleranz für Vollidioten dieser Art"). Auch Hertha-Kapitän Niklas Stark stellte sich gegen Rassismus jeder Art und nahm diesbezüglich die "ganze Bundesliga" in die Pflicht.