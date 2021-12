Schalke 04 auf Stürmersuche: Sportdirektor Rouven Schröder plant Winter-Transfer - "Wir arbeiten daran"

Schalke 04 will auch im Falle von ausbleibenden Einnahmen durch mögliche Geisterspiele oder Partien mit reduziertem Publikum in den kommenden Wochen im Winter auf dem Transfermarkt tätig werden. "Wir arbeiten daran, dass wir trotzdem etwas machen können", sagte Sportdirektor Rouven Schröder am Mittwoch in einer Medienrunde. "Gedankengänge sind auf jeden Fall schon da", sagte der 46-Jährige. "Es wird auf jeden Fall spannend."