Berichte: Suat Serdar fehlt Schalke 04 für den Rest der Saison – DFB-Profi schwer am Knie verletzt

Die schlechten Nachrichten beim FC Schalke 04 reißen nicht ab. Der Krisen-Klub der Bundesliga muss laut Sport1 und WAZ für den Rest der Saison auf Mittelfeldspieler Suat Serdar verzichten. Der deutsche Nationalspieler hat sich demnach einen Außenbandriss im linken Knie zugezogen. Serdar ist mit sieben Toren der aktuell beste Torschütze der "Knappen". Der 23-Jährige hatte sich die Verletzung am, Wochenende im Spiel gegen den FC Augsburg zugezogen.

Serdar gehörte in dieser Saison zu den wenigen beständigen Leistungsträgern von S04, das in den ersten beiden Spielen seit dem Neustart der Liga gegen Dortmund (0:4) und Augsburg (0:3) deutliche Niederlagen kassiert hatte und seit Jahresbeginn tief in der Krise steckt. Eine offizielle Bestätigung der Serdar-Verletzung steht noch aus - ebenso ist vorerst unklar, wie lange der 23-Jährige konkret ausfallen wird.