Schock für Schalke 04: Saison-Aus von Suat Serdar bestätigt – mindestens drei Monate Pause

Als würde es für den FC Schalke 04 nicht sportlich schon bitter genug laufen, fällt nun auch noch Top-Torschütze Suat Serdar monatelang aus. Dies bestätigte S04-Trainer David Wagner auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel am Mittwoch (20.30 Uhr) bei Fortuna Düsseldorf. Demnach zog sich der Offensivmann einen Außenbandanriss in Höhe des linken Wadenbeinköpfchens zu. Schon am Montag wurde eine schwere Verletzung von Serdar prognostiziert.