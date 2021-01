Bericht: Schalke 04 sucht Nachfolger für Jochen Schneider - S04-Boss reagiert

Der FC Schalke 04 steckt nach einem schweren Jahr 2020 mitten in einer sportlichen und wirtschaftlichen Krise. Die Entwicklung des Revierklubs fordert nun wohl auch auf Führungsebene personelle Konsequenzen. Nachdem mit Christian Gross zuletzt bereits ein neuer Cheftrainer (der insgesamt vierte in dieser Spielzeit) installiert wurde, soll auch Sportvorstand Jochen Schneider keine langfristige Zukunft beim aktuellen Bundesliga-Schlusslicht haben - besonders im Falle eines Abstiegs. Dies berichtete der Kicker am Sonntag.

