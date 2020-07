Sané-Entdecker und Topausbilder Norbert Elgert erklärt ambitionierten Talenteplan von Schalke 04

Die Krise als Chance: Schalke 04 will seiner großen Finanznot offenbar mit der Rückbesinnung auf alte Stärken begegnen. So soll die schon in den vergangenen Jahren erfolgreiche Jugendarbeit künftig noch mehr im Fokus stehen. Norbert Elgert, Nachwuchstrainer und Chefausbilder bei den Gelsenkirchenern, setzt ambitionierte Ziele. "Meine persönliche Vision ist es, dass es uns wie schon in der jüngeren Vergangenheit gelingt, in den nächsten drei, vier Jahren acht bis zehn Spieler in den Profikader zu bringen, die dann in der Lage sind, ein Identifikationsgerüst zu bilden", sagte der 63-Jährige in der Welt am Sonntag: "Ich glaube, dass wir das gemeinsam schaffen können."