Schalke 04 kann mit Tasmania Berlin gleichziehen: Das waren die längsten Sieglos-Serien in der Bundesliga

Historisch schlecht. Dem FC Schalke 04 droht am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Spiel gegen die TSG Hoffenheim die Einstellung des Negativrekords von Tasmania Berlin. Der Hauptstadtklub konnte in der Saison 1965/66 insgesamt 31 Bundesliga -Partien in Serie nicht gewinnen - Schalke fehlt zu dieser Marke saisonübergreifend nur noch ein siegloses Spiel. Der SPORT BUZZER klärt auf: Das waren die zwölf längsten Sieglos-Serien im deutschen Fußball-Oberhaus.

Als letzter Bundesliga-Klub vor S04 stürzte der 1. FC Nürnberg in der Saison 2018/2019 in Richtung Negativ-Rekord ab. Gestoppt wurde die Serie nur von dem Abstieg in die 2. Bundesliga. Dem 1. FC Kaiserslautern ereilte das gleiche Schicksal in der Saison 2011/2012 - mit noch einem sieglosen Match mehr auf dem Konto. Lautern rangierte zusammen mit Dynamo Dresden (21 Spiele, 1994 bis 1995) und Blau-Weiß 90 Berlin (21, 1986 bis 1987) fast zehn Jahre lang hinter Tasmania Berlin. Doch dann folgte die Horror-Saison des FC Schalke.