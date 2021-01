Tasmania-Boss Almir Numic: Nach Schalke-Sieg "eBay-Shop, Facebook und Instagram explodiert"

Seit dem 4:0 (1:0)-Sieg des FC Schalke 04 über die TSG 1899 Hoffenheim am Samstag ist klar: Der Negativrekord von 31 Bundesliga-Spielen ohne Sieg bleibt weiterhin in der Hand von Tasmania Berlin, dem gemeinhin schlechtesten Bundesligisten aller Zeiten, der nur in der Saison 1965/1966 in der höchsten deutschen Spielklasse aktiv war. Dem aktuellen Hype um den heutigen SV Tasmania Berlin, der de facto Nachfolger des 1973 insolvent gegangenen SC Tasmania 1900 ist, tat das Ende der Schalker Durststrecke nach 30 Begegnungen ohne Liga-Sieg jedoch keinen Abbruch. "Nach dem Spiel sind der eBay-Shop, Facebook und Instagram explodiert, was die Follower und Bestellungen angeht", sagte der Tasmania-Vorsitzende Almir Numic am Sonntag im Gespräch mit dem SPORTBUZZER.

