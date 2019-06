Vorerst kein Wiedersehen zwischen Klopp und Wagner: Liverpool sagt Testspiel gegen Schalke 04 ab

Kein Trauzeugen-Duell im Jahr 2019 mehr: Jürgen Klopp und Kumpel David Wagner werden in diesem Jahr voraussichtlich nicht aufeinander treffen. Klopp-Klub FC Liverpool hat das für den 6. August an der heimischen Anfield Road geplante Testspiel gegen den FC Schalke 04 abgesagt. Das Spiel gegen den Champions-League-Sieger sollte einer der letzten großen Härtetests vor dem Bundesliga-Start (Saisonbeginn am 16. August) für den neuen Wagner-Verein werden.