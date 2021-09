Üble Testspiel-Pleite für Schalke 04: Zweitligist kassiert Packung gegen KAS Eupen

Schalke 04 hat in der Länderspielpause einen mehr als ernüchternden Test erlebt. Der Bundesliga -Absteiger kassierte gegen den belgischen Erstligisten KAS Eupen eine 1:5 (0:4)-Packung. Bereits nach 48 Minuten lag die Mannschaft von Trainer Dimitrios Grammozis, der einigen Spielern aus der zweiten Reihe eine Chance gab, nach Toren von Isaac Nuhu (11./30./38.), Sibiry Keita (44.) und Konan N'dri mit 0:5 hinten. Für den einzigen Schalker Treffer sorgte Jaroslaw Michailow (49.). Die Partie auf einem Trainingsplatz am Berger Feld fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Nach dem 3:1 gegen Fortuna Düsseldorf am vergangenen Zweitliga-Wochenende war die Pleite aufgrund ihrer Deutlichkeit ein herber Dämpfer für die Schalker, die in den ersten Wochen der Saison besonders um Konstanz in ihren Leistungen ringen. Vor dem Sieg gegen die Fortuna hatte man 1:4 bei Spitzenreiter Jahn Regensburg verloren.