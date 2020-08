Nächste Testspiel-Blamage für Schalke 04: Kevin Großkreutz trifft bei Uerdingen-Sieg

Großkreutz trifft - hat aber keine Zukunft mehr beim KFC Uerdingen

Jetzt die Pleite gegen Uerdingen für die Schalker, die ohne Weston McKennie und Torhüter Markus Schubert angetreten waren. Und ausgerechnet Großkreutz trug sich in die Torschützenliste ein - obwohl dieser keine Zukunft mehr beim KFC hat. "Der spielt keine Rolle mehr bei uns. Aber in Tests kann er mitspielen", sagte Geschäftsführer Nikolas Weinhart erst kürzlich gegenüber der Bild am Sonntag. Bereits vor gut einer Woche hatte die Westdeutsche Zeitung darüber berichtet, dass der inzwischen 32 Jahre alte Weltmeister von 2014 die Uerdinger verlassen solle. Der Vertrag des Ex-Nationalspielers, der bereits in der vergangenen Saison kaum noch zum Zuge gekommen war und auch aufgrund von Verletzungen lediglich zwölf Punktspiele bestritt, läuft noch bis zum 30. Juni 2021.