Schalke-04-Torwart Alexander Nübel: Doch kein Transfer zum FC Bayern? S04-Trainer macht Hoffnung

Alexander Nübel und der FC Bayern: Was läuft da? Die aktuell größte Torwart-Hoffnung im deutschen Fußball gilt bereits seit längerem als möglicher Nachfolger von Nationalkeeper Manuel Neuer beim FCB - auch, weil der Vertrag des 23-Jährigen beim FC Schalke 04 ausläuft. Zuletzt machte ein Bericht der Sport Bild die Runde, laut dem sich Nübel und der FC Bayern "über die Rahmenbedingungen eines möglichen Wechsels weitgehend einig" sein sollen . Hat S04 den Kampf um Nübel also verloren? Geht es nach Schalke-Trainer David Wagner: Auf keinen Fall! Im Interview mit der Bild hat sich der neue Trainer des Ruhrpott-Klubs den Schalke-Fans Hoffnung auf eine Nübel-Vertragsverlängerung gemacht.

Schalke-Trainer David Wagner über Nübel-Vertragsverlängerung: "Glaube, wir haben eine Chance"

Nübel, seit dieser Saison Kapitän bei Schalke 04, liegt weiterhin ein Angebot seines derzeitigen Arbeitgebers S04 vor . Sollte der Schalke-Kapitän dies ablehnen, käme für Nübel laut Sport Bild nur der FC Bayern als Kandidat für einen ablösefreien Transfer in Frage. Deshalb habe der 23-Jährige zuletzt bereits einige Offerten abgelehnt. Das Blatt nennt RB Leipzig , wo Stammtorwart Peter Gulacsi bis 2023 verlängerte , Manchester United , Alteltico Madrid , AS Rom und OGC Nizza . Auch Paris St. Germain sei für Nübel keine Option. Der Torhüter selbst hatte einen Transfer ins Ausland zuletzt allerdings nicht kategorisch ausgeschlossen .

Transfer zum FC Bayern? Alexander Nübel müsste sich zunächst wohl hinter Manuel Neuer anstellen

Sollte Nübel tatsächlich zum FC Bayern wechseln (Verhandlungen über einen ablösefreien Transfer zur kommenden Saison sind erst ab 1. Januar 2020 möglich) müsste sich der Schalke-Keeper, der im Sommer mit der deutschen U21 Vize-Europameister wurde, allerdings hinter DFB-Kapitän Manuel Neuer einreihen. Der 33-Jährige denkt weiterhin nicht an ein baldiges Karriereende. "Ich fühle keinen Druck für meine Zukunft. Ich möchte mich so lange auf höchstem Niveau weiterentwickeln, wie mein Körper das mitmacht", sagte der Routinier zuletzt in einem Interview mitFrance Football und verwies auf seinen bis 2021 laufenden Vertrag. Der Nübel-Poker ist also noch keineswegs beendet.