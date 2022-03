Funkel, Farke, Cinel: FC Schalke 04 auf Trainersuche – Wer folgt auf Grammozis?

Eine interne Nachbesetzung wäre allerdings voraussichtlich deutlich günstiger. Das könnte in den Überlegungen der Entscheider am Rudi-Assauer-Platz eine große Rolle spielen – nicht zuletzt, weil in Zukunft weitere Millionen-Zahlungen des langjährigen Sponsors Gazprom ausbleiben werden. Der russische Staatskonzern war seit 2007 der wichtigste Geldgeber der mit rund 200 Millionen Euro Verbindlichkeiten belasteten Gelsenkirchener. Als Folge der russischen Invasion in die Ukraine hatte der FC Schalke 04 die Kooperation beendet. Doch welche Trainer könnten dem Klub überhaupt zur Verfügung stehen? Eine Auswahl denkbarer Kandidaten: