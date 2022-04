Bericht: Schalke 04 beschäftigt sich bei Trainer-Suche auch mit Christian Eichner und Mersad Selimbegovic

Eichner steht beim KSC noch bis 2025 unter Vertrag. Seit seinem Amtsantritt vor rund zwei Jahren gelang es dem 39-Jährigen, die Mannschaft zu stabilisieren und in ruhige Fahrwasser zu führen. In der laufenden Spielzeit schaffte man zudem der Sprung ins Viertelfinale des DFB-Pokals. Auch der bis 2023 an den Jahn gebundene Selimbegovic gilt als Coach, der mit geringen Mitteln ein solides Team formen kann. In der Hinrunde der aktuellen Saison schien Regensburg zeitweise sogar um den Aufstieg mitmischen zu können, zuletzt fiel der Klub allerdings ins Mittelfeld der Tabelle zurück.