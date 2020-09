Interimstrainer bei Schalke 04? Nachwuchs-Coach Norbert Elgert dementiert

Wie geht es weiter beim FC Schalke 04 nach der Trennung von Trainer David Wagner? Diese Frage beschäftigt die Anhänger der Königsblauen. Schon am kommenden Wochenende sind die Schalker wieder in der Bundesliga gefordert. Im Topspiel am Samstagabend ist das Team zu Gast bei RB Leipzig. Zumindest ein Interimstrainer muss bis dahin also her, um Wagner zu ersetzen. Und laut Sky soll U19-Trainer Norbert Elgert ein Kandidat dafür gewesen sein. Gegenüber der Funke Mediengruppe reagierte Elgert darauf nun: "Klares Dementi!", sagte er.