Letzte Transfer-Modalitäten geklärt: Schalke 04 gibt Amine Harit an Olympique Marseille ab

Das Gezerre um den Transfer von Amine Harit von Schalke 04 zu Olympique Marseille ist beendet: Am Donnerstag wurden die letzten Modalitäten des Deals geklärt, der Mittelfeldspieler wechselt auf Leihbasis bis zum Ende der Saison in die Ligue 1, Marseille hat keine Kaufoption. Harit hatte bereits am Dienstag bei seinem neuen Klub mittrainiert. Eine offizielle Bestätigung des Wechsels blieb jedoch zunächst aus, da die Finanzaufsicht des französischen Verbandes noch grünes Licht geben musste. Dies ist nun offenbar erfolgt.

