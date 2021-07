Perfekt: Schalke 04 verpflichtet Dominick Drexler vom 1. FC Köln - Debüt gegen HSV möglich

Dominick Drexler schließt sich dem FC Schalke 04 an. Der offensive Mittelfeldspieler wechselt vom 1. FC Köln zum Zweitliga-Absteiger. Der 31-Jährige erhält nach Vereinsangaben einen Vertrag bis Ende Juni 2023. "Als sich Schalke 04 bei mir gemeldet hat, musste ich nicht lange überlegen" , wird Drexler in einer Klub-Mitteilung zitiert: "Ich freue mich sehr darauf, die Mannschaft möglichst schnell kennenzulernen und vielleicht schon am Freitag gegen den HSV zum Kader zu gehören."

Bei S04 erhält der 31-Jährige die Rückennummer 24. Über die genauen Transfer-Modalitäten machten Schalke und auch Köln keine genauen Angaben. Laut Sport1 komme Drexler zunächst ablösefrei. Im Falle des Bundesliga-Aufstiegs müsse der Revierklub 100.000 Euro an den Effzeh zahlen. "Mit Dominick haben wir unseren Wunschspieler für das offensive Mittelfeld gefunden. Er bringt eine hohe Spielintelligenz mit, ist unheimlich kreativ, wenn er den Ball am Fuß hat, und weiß sich auch in engen Räumen durchzusetzen. 55 Torbeteiligungen in 97 Zweitligaspielen unterstreichen, wie wertvoll er für die Mannschaft werden kann", sagte S04-Sportdirektor Rouven Schröder.