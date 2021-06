Nächster Schalke-Transfer fix: Bundesliga-Absteiger holt Thomas Ouwejan auf Leihbasis

Der FC Schalke 04 befindet sich weiter auf Shopping-Tour. Der Bundesliga -Absteiger verpflichtet zur kommenden Saison Thomas Ouwejan von AZ Alkmaar . Das teilten die Königsblauen am Dienstag mit. Der Linksverteidiger wechselt zunächst auf Leihbasis für ein Jahr nach Gelsenkirchen. Der Revierklub sicherte sich zudem eine Kaufoption, über deren Höhe der Klub jedoch keine Auskunft gab. Ouwejan ist bereits der fünfte S04-Neuzugang für die anstehende Zweitliga-Saison.

Schalke-Sportdirektor Rouven Schröder zeigte sich angetan von der Verpflichtung des auf der linken Seite variabel einsetzbaren 24-Jährigen. "Thomas Ouwejan ist ein junger, dynamischer Spieler, der mit gerade einmal 24 Jahren bereits viel Erfahrung vorweisen kann – zum einen, weil er bei AZ Alkmaar in der Eredivisie ein Führungsspieler war, und zum anderen, weil er bereits in der Serie A seine Qualitäten unter Beweis gestellt hat“, wird Schröder in der Vereinsmitteilung zitiert. Ouwejan selbst ist sich der Herausforderung bei seinem neuen Engagement bewusst. "Ich habe unheimlich Lust auf die Aufgabe, die zweifelsfrei herausfordernd wird, und freue mich sehr darauf, schon bald das königsblaue Trikot zu tragen“, erklärte der Niederländer.