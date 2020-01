Für Transfer von Barcelona-Talent Jean-Clair Todibo: Schalke-04-Boss wohl zu Verhandlungen gereist

"Wir werden im Winter auf die aktuelle Situation reagieren. Das bedeutet, dass wir uns noch Gedanken über die Innenverteidigung machen werden." Mit dieser Aussage im Gespräch mit dem Portal t-online.de kündigte Schalke-04-Koordinator Sascha Riether am Dienstag an, dass der Bundesliga-Fünfte in diesem Winter-Transferfenster nach der Leihe von Augsburg-Stürmer Michael Gregoritsch noch einmal aktiv wird. Nach Informationen der Bild könnte es schon bald soweit sein. So soll S04-Sportvorstand Jochen Schneider aus dem Trainingslager in Fuenta Alamo zu "Geheim-Verhandlungen" zum FC Barcelona geflogen sein.