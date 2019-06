Schalke 04 verpflichtet England-Juwel: Jonjoe Kenny wird vom FC Everton ausgeliehen

Der FC Schalke 04 hat am Pfingstmontag einen Neuzugang für die kommende Bundesliga-Saison präsentiert. Rechtsverteidiger Jonjoe Kenny wechselt vom Premier-League-Klub FC Everton auf Leihbasis zu den Schalkern. Der 22-Jährige ist U21-Nationalspieler Englands und steht auch im Kader für die U21-Europameisterschaft in Italien und San Marino (16. bis 30. Juni). Dementsprechend später wird er laut Schalke-Pressemitteilung in das Training einsteigen.