Bericht: Schalke 04 legt Ablöse für Matthew Hoppe fest - Offenbar mehrere Interessenten

Hoppe war im Sommer 2019 ablösefrei aus seiner Heimat zu den Schalkern gekommen und gehörte in der Abstiegs-Saison zu den wenigen Lichtblicken im Kader. in 22 Bundesliga-Partien gelangen dem Angreifer sechs Tore. Dennoch dürfte Hoppe bei S04 nun allenfalls als Joker eingeplant sein. So verpflichtete der Klub in diesem Sommer Simon Terodde, der sich auch im königsblauen Trikot sofort treffsicher zeigte und in den ersten beiden Zweitliga-Spielen insgesamt dreimal einnetzte.