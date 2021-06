Nächster Schalke-Transfer perfekt: Marvin Pieringer kommt auf Leihbasis vom SC Freiburg

Schalke 04 treibt die Kaderplanungen für die kommende Zweitliga-Saison weiter voran. Wie der Revierklub am Freitag mitteilte, wechselt Marvin Pieringer auf Leihbasis vom SC Freiburg nach Gelsenkirchen. Der Bundesliga -Absteiger verfügt zudem über eine Kaufoption für den 21-Jährigen, der zuletzt an Zweitliga-Absteiger Würzburger Kickers ausgeliehen war.

S04-Sportdirektor Rouven Schröder lobte den Neuzugang: "Mit Marvin Pieringer haben wir einen jungen, hungrigen Stürmer für uns gewinnen können, der darauf brennt, seine Leistungen aus dem vergangenen Halbjahr zu bestätigen“, wird der 45-Jährige auf der Vereinsseite zitiert. Pieringers Bilanz von sechs Toren und zwei Vorlagen in der zweiten Hälfte der abgelaufenen Spielzeit in Würzburg veranlassten Schröder zudem zu Hoffnung auf gute Leistungen. "Marvin war in seiner Zeit bei Würzburg an einem Drittel aller Treffer direkt beteiligt. Das zeigt, welches Potenzial in ihm steckt. Wir freuen uns sehr, dass er sich für Schalke 04 entschieden hat." Für Pieringer selbst gehe indes "ein Traum in Erfüllung".