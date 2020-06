Schalke 04: Zack Steffen, Mark Flekken und Gregor Kobel als Nachfolger von Alexander Nübel im Gespräch

Nach den nun schon monatelangen Turbulenzen rund um die Torwart-Position bei Schalke 04 erwägen die Gelsenkirchener für die kommende Saison offenbar einen Neustart zwischen den Pfosten. Nach einem Bericht der Bild hat der Bundesliga-Zehnte dabei vor allem Zack Steffen als mögliche neue Nummer eins ins Visier genommen. Der US-Amerikaner ist derzeit von Manchester City an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen und zeigte in der Hinrunde einige vielversprechende Ansätze. Seit Januar ist der 25-Jährige allerdings außer Gefecht gesetzt. Zunächst stoppten ihn Patellasehnenprobleme, dann verletzte er sich am Innenband.