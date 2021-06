Nächster Schalke-Neuzugang fix: Marius Bülter kommt von Union Berlin – Vertrag bis 2024

Der FC Schalke 04 bastelt weiter fleißig am Kader für die kommende Zweitliga-Saison: Wie der Bundesliga-Absteiger am Samstag mitteilte, schließt sich Marius Bülter den Königsblauen an. Der 28 Jahre alte Linksaußen wechselt von Europa-Conference-League-Teilnehmer Union Berlin ins Ruhrgebiet und unterschreibt auf Schalke einen Vertrag bis Sommer 2024. Über die Ablöse machten die beiden Klubs keine Angaben. Laut Bild soll Schalke den Hauptstadtklub aber mit 800.000 Euro entschädigen. Bülters Vertrag bei Union wäre nach der kommenden Saison ausgelaufen. Anzeige

Schröder freut sich auf "große Dynamik, starke Physis und gefährliche Abschlüsse"

"Marius Bülter wird unser Offensivspiel noch einmal variabler machen", erklärte Schalke-Sportdirektor Rouven Schröder die Verpflichtung. "Sein Spiel ist geprägt von einer großen Dynamik, starken Physis und gefährlichen Abschlüssen." Man erhoffe sich von Bülter zudem einen Profi, der "auch charakterlich perfekt in unsere Vorstellung des neuen Schalke" passe. Bülter selbst richtete die Augen schon auf den Saisonstart gegen den HSV am 23. Juli: "Wir haben richtig gute Jungs in unseren Reihen und werden die nächsten Wochen nutzen, um für den Saisonstart gegen den Hamburger SV bereit zu sein."

1. FC Union Berlin: Zu- und Abgänge der Saison 2021/22. Alle Zu- und Abgänge von Union Berlin für die Saison 2020/21: ©

Der gebürtige Ibbenbürener ist im Profifußball ein absoluter Spätzünder: Nach Jahren im nordrhein-westfälischen Amateurfußball wechselte er 2018 zum 1. FC Magdeburg. Von den Sachsen-Anhältern verpflichtete ihn Union Berlin im Sommer 2019 zunächst auf Leihbasis, letztes Jahr dann fest. In insgesamt 58 Bundesliga-Spielen für die Köpenicker erzielte er acht Tore und steuerte eine Vorlage bei. Am bemerkenswertesten waren dabei wohl die beiden Treffer in seinem dritten Bundesliga-Spiel, mit denen er den damaligen Aufsteiger Union im August 2019 zum Sieg gegen Borussia Dortmund schoss.





Bülter bereits Neuzugang Nummer acht