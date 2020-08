Transfer fix! Weston McKennie wechselt von Schalke 04 zu Juventus – Turiner nennen finanzielle Details

Über die finanziellen Modalitäten des Deals erteilte Juventus Auskunft: McKennie wird vorerst bis Juni 2021 für eine Fixsumme von 4,5 Millionen Euro ausgeliehen. Sollte die Kauf-Pflicht nicht greifen (also z.B. bestimmte Erfolge nicht erreicht werden) wird die Pflicht in eine Option umgewandelt. Die Ablösesumme wird dann 18,5 Millionen Euro betragen und kann um weitere sieben Millionen anwachsen, sobald Juventus und McKennie weitere sportliche Ziele erreichen.

McKennie war zuvor mit verschiedenen anderen Klubs in Verbindung gebracht worden. Aus der Bundesliga soll Hertha BSC an dem 21-Jährigen interessiert gewesen sein. Auch Premier-League-Klub FC Southampton und die AS Monaco mit dem ehemaligen Bayern-Coach Niko Kovac hatten offenbar um die Dienste des Mittelfeldspielers geworben. Das Rennen machte am Ende Juve, wo McKennie nun von Andrea Prilo trainiert und an der Seite von Ronaldo auflaufen wird.