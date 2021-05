Schalke 04 treibt Umbruch voran: Ex-Mainz-Boss Rouven Schröder wird Sportdirektor

"Aufsichtsrat und Vorstand sind sich einig, dass die Vielzahl an Aufgaben im sportlichen Bereich nicht von einer Person allein geschultert werden kann, sondern dass wir zusätzliche Expertise benötigen", sagte Knäbel. Dass man mit Schröder zum 1. Juni einen lange erfolgreich in Bremen und Mainz tätigen Ex-Sportvorstand (von Juli 2017 bis Dezember 2020 in verantwortlicher Position bei den Rheinhessen) für die Aufgabe gewinnen konnte, sei das Ergebnis "intensiver Gespräche", so der frühere Hamburger weiter.