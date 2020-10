Nun 20 Spiele ohne Sieg: Schalke findet auch gegen Union Berlin keinen Weg aus der Krise

Schalke 04 findet weiterhin keinen Weg aus der Krise. Die Gelsenkirchener mussten sich am Sonntagabend vor 300 zugelassenen Zuschauern in der Veltins-Arena mit einem 1:1 (0:0) gegen Union Berlin begnügen und erlebten dabei eine Art unliebsames "Jubiläum". In der Bundesliga ist man nun saisonübergreifend seit 20 Spielen ohne Sieg. Immerhin: Nachdem S04 in den ersten drei Partien der aktuellen Spielzeit insgesamt 15 Gegentreffer kassiert hatte, präsentierte man sich in der zweiten Begegnung unter dem neuen Trainer Manuel Baum etwas stabiler und holte den ersten Zähler. Und: Die Rote Laterne des Tabellenletzten gab Schalke an die noch punktlosen Mainzer ab.