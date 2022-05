Nach Aufstieg: Schalke-Boss Peter Knäbel gibt Update zu Verletzten bei Feier und zu Trainer Büskens

Sportvorstand Peter Knäbel von Schalke 04 hat nähere Angaben zu den Verletzten gemacht, die es bei den Feierlichkeiten des Revierklubs nach dem am Samstag geschafften Bundesliga-Aufstieg gegeben hatte. "Wir wissen, dass wir vier Krankenhauseinlieferungen hatten, so wurde mir berichtet. Keine der Personen ist in Lebensgefahr", sagte Knäbel am Sonntag beim TV-Sender Bild. Nach dem entscheidenden 3:2-Erfolg über den FC St. Pauli hatten zahlreiche Anhänger am Samstagabend den Platz in der Schalker Arena gestürmt und mit den Spielern auf dem Rasen gefeiert. "Unser Stadion ist im Prinzip nicht für einen Platzsturm geeignet, weil der Platz ausfahrbar ist und in einer Wanne liegt. Man muss herunterspringen", erklärte Knäbel, der den Einsatzkräften vor Ort einen "Riesenjob" bescheinigte, die Schwierigkeiten.

Anzeige