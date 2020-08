Bericht: Schalke 04 verpflichtet Vedad Ibisevic - Ex-Hertha-Kapitän unterschreibt für ein Jahr

"ESPN": Manchester City Favorit auf Transfer von Lionel Messi – Anschluss-Vertrag in den USA?

Der Umstand, dass Ibisevic ablösefrei zu haben ist, dürfte den Schalkern entgegenkommen. Zuletzt hatte sich die finanzielle Situation des Revierklubs zugespitzt. Auch ein Verkauf von Leistungsträger Weston McKennie rückt daher immer näher. Der Transfer des US-Amerikaners zu Juventus Turin soll in Summe rund 25 Millionen Euro einbringen und das klamme Schalker Konto füllen. Man selbst hat mit Ibisevic nun wohl eine Verstärkung mit Bundesliga-Erfahrung dazugewonnen.

Ibisevic ist einer der erfolgreichsten Stürmer der Bundesliga-Geschichte. Für seine vier Klubs Alemannia Aachen (2006 bis 2007), TSG Hoffenheim (2007 bis 2011), VfB Stuttgart (2012 bis 2015) und Hertha BSC (2015 bis 2020) erzielte der ehemalige Nationalspieler von Bosnien-Herzegowina in 340 Einsätzen 127 Tore. Damit liegt der Routinier auf Rang 27 der ewigen Torschützenliste der Bundesliga – als viertbester Ausländer. In der vergangenen Saison überzeugte der Ex-Hertha-Kapitän Ibisevic mit sieben Treffern in 25 Spielen. Trotzdem ging es für ihn beim Hauptstadtklub nicht weiter.