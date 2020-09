Schalke-Boss Jochen Schneider erklärt Aus von Trainer Wagner: "Weg des personellen Neuanfangs"

Es war am Ende keine große Überraschung mehr: Der FC Schalke 04 hat sich am Sonntag als Reaktion auf den Fehlstart in der Bundesliga, der sich durch die 1:3-Niederlage gegen Werder Bremen am Samstag verschlimmert hatte, von Trainer David Wagner getrennt. Die Negativserie von S04 war damit saisonübergreifend auf 18 Ligapartien ohne Sieg angewachsen. Sportvorstand Jochen Schneider bedauerte das Ende der Ära Wagner in einer Stellungnahme des Klubs. "Wir haben alle gehofft, dass wir die sportliche Wende zusammen mit David Wagner schaffen können. Leider haben die ersten Spieltage der neuen Saison nicht die dafür notwendigen Leistungen und Resultate erbracht", ließ sich Schneider zitieren.