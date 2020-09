Kommentar zum Bundesliga-Start: Schalke 04 und Werder Bremen haben nichts gelernt

Schalke- oder Werder-Fans dürften sich am Wochenende gefühlt haben wie in einem schlechten Film – oder wie in dem (guten) mit dem Murmeltier. Nicht nur die Ergebnisse und Leistungen beider Mannschaften erinnerten nahezu exakt an die letzte Saison, die für Bremen in der Relegation und für den S04 mit 16 Spielen in Serie ohne Sieg endete.