Lothar Matthäus warnt Schalke 04 und Werder Bremen: Klassenerhalt ist nicht sicher

Die Probleme der Traditionsvereine Werder Bremen und Schalke 04 könnten sich nach Ansicht von Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus auch in der kommenden Saison fortsetzen - oder sogar noch weiter verschlimmern. In der vergangenen Spielzeit hatten die Hanseaten erst in der Relegation die Klasse gehalten, die Gelsenkirchener waren die letzten 16 Bundesliga-Partien ohne Sieg geblieben.

"Das sind beides namhafte Mannschaften, die in der Vergangenheit auch wirtschaftlich viel besser positioniert waren, die aber auf einmal mit dem Abstiegskampf in Verbindung gebracht werden, in einer Riege mit Mannschaften wie Mainz 05 und dem FC Augsburg. Da gehören jetzt auch Schalke und Bremen dazu. Sie können sich des Klassenerhalts nicht mehr sicher sein", sagte Matthäus in einem Interview mit dem Bundesliga-Magazin des SPORTBUZZER und sieht die beiden Trainer Florian Kohfeldt (Werder) und David Wagner (Schalke) von Saisonbeginn an unter Druck.

"Wenn am Anfang der Saison gleich kein Erfolg da ist und man es direkt wieder mit den unteren Tabellenplätzen zu tun haben sollte, ist Wagner schnell gefährdet. Gleiches gilt für Kohfeldt in Bremen. Es würde dann vielleicht der Eindruck entstehen, dass man schon zu lange an ihnen festgehalten hat. Ich weiß nicht, ob man eine solche Geduld noch mal mit ihnen haben würde. Gerade auf Schalke ist der Druck noch mal ein bisschen größer von außen", erklärte Matthäus.