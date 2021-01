Ex-Schalke-Profi Youri Mulder: S04 braucht "glücklichen Moment" – Kolasinac "echter Hoffnungsträger"

Über dem Spiel des FC Schalke 04 gegen die TSG Hoffenheim an diesem Samstag (15.30 Uhr, Sky) schwebt der Negativrekord von Tasmania Berlin. Sollte kein Dreier gelingen, wäre es die 31. sieglose Liga-Partie in Folge - und man würde in die Geschichtsbücher eingehen. Doch die Krise des Revierklubs sollte aus Sicht von Ex-S04-Profi Youri Mulder nicht zu sehr mit diesem Wert gemessen werden. "Dieser Rekord ist in der aktuellen Situation nicht ausschlaggebend. Es geht einfach darum, endlich wieder ein Spiel zu gewinnen", sagt der ehemalige Angreifer, der als Teil der Schalker "Eurofighter" 1997 den UEFA-Cup gewann, dem SPORTBUZZER. Anzeige

Der heute 51 Jahre alte Niederländer blickt dabei auf seine erste Bundesliga-Spielzeit mit den "Königsblauen" in der Saison 1993/94 zurück. "Da haben wir relativ am Anfang zehn Spiele in Folge keinen Sieg geholt", merkt er an. Die Misere hielt seinerzeit bis zum 14. Spieltag an. "Dann kam ein 3:1 gegen den VfB Leipzig - wir spielten schlecht und gewannen trotzdem. Danach haben wir eine richtige Serie hingelegt", erinnert sich Mulder. Sein Appell: "Fernab aller Negativrekorde: Die Mannschaft braucht nur einen glücklichen Moment, einen abgefälschten Fernschuss, der das Blatt wenden kann."

Unter dem neuen Trainer Christian Gross gelang dies in der ersten Partie des Jahres noch nicht - es setzte ein 0:3 bei Hertha BSC. Der 66 Jahre alte Schweizer hat eine extrem schwierige Aufgabe von seinem Vorgänger Manuel Baum geerbt. Mulder hatte Gross auch nicht als neuen Mann auf der Schalker Trainerbank erwartet. "Ich kenne Christian Gross nicht persönlich. Ich wusste nicht, dass er noch aktiv ist und es war schon eine Überraschung, dass er als neuer Trainer vorgestellt wurde", erklärt der Ex-Profi.

Mulder weiß, worauf es für Gross in den kommenden Wochen und auch schon im Spiel gegen Hoffenheim, in dem der Anti-Rekord verhindert werden soll, ankommen wird. "Ihm muss es nun gelingen, dass die Mannschaft mutiger spielt. In jüngster Vergangenheit ging es bei Schalke immer um Gegenpressing und das Spiel gegen den Ball, alles nur defensiv. Das Wort Gegenpressing kann ich nicht mehr hören. Nur wenn man in den Sechszehner des Gegners kommt, kann man Tore schießen", befindet Mulder.