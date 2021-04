Schalke-Abstieg schon in Bielefeld möglich: Trainer Dimitrios Grammozis blendet "Szenarien" aus

Dem Bundesliga-Schlusslicht Schalke 04 droht schon am Dienstag in der Partie bei Arminia Bielefeld der Abstieg. Trainer Dimitrios Grammozis will die mögliche Entscheidung jedoch ausblenden. "Mit Szenarien, die eintreten können, beschäftige ich mich nicht", so Grammozis am Montag.