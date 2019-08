FC Schalke 04: Alexander Nübel wird neuer Kapitän - Wagner legt sich fest

Der FC Schalke 04 hat einen neuen Kapitän: Trainer David Wagner hat sich auf Torhüter Alexander Nübel festgelegt, wie der Verein am Samstag bekannt gab. Stellvertreter des 22-Jährigen werden der bisherige Leader Benjamin Stambouli, der in der Vorsaison von Nübels Vorgänger Ralf Fährmann übernommen hatte , und Omar Mascarell. Den Mannschaftsrat komplettieren werden zwei weitere Spieler, die in den kommenden Tagen von der gesamten Mannschaft bestimmt werden.

Wagner verzichtet überraschend auf McKennie und Caligiuri

"Ich freue mich sehr darüber, dass die drei Jungs unsere Truppe in der nächsten Saison führen werden. Ich sehe unsere Mannschaft in sehr guten Händen", begründet Wagner seine Wahl. Am Ende eines ergebnisoffenen Prozesses seien „Sozialkompetenz, sportliche Anerkennung und Erfahrung in diesem Verein“ sehr wichtige Faktoren für die Entscheidung gewesen, so Wagner auf der Vereins-Homepage.