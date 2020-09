Schalke-Star Amine Harit: Darum spielen wir lieber jetzt gegen den FC Bayern

Anzeige

Amine Harit fürchtet keine empfindliche Niederlage des FC Schalke 04 zum Bundesliga-Start gegen den Champions-League-Sieger FC Bayern München. Seine Sorge darüber "tendiert gegen null. Bevor man mit so einer Einstellung nach München reist, kann man gleich zu Hause bleiben", sagte der 23-Jährige dem Kicker. "Wir spielen gegen die beste Mannschaft Europas, vielleicht sogar der Welt. Aber ich spiele lieber am Anfang einer Saison gegen die Bayern, als irgendwann mittendrin, wenn sie so richtig eingespielt sind."

Die katastrophale Rückrunde der vergangenen Saison mit dem Negativrekord von 16 sieglosen Spielen am Stück wirkte bei S04 in der Vorbereitung noch etwas nach. Nach zwei Testspiel-Pleiten gegen die Drittligisten SC Verl (4:5) und KFC Uerdingen (1:3) rumorte es im Umfeld schon wieder. Immerhin sorgten die Siege gegen Aris Limassol (1:0) und den VfL Bochum (3:0) wieder für etwas mehr Ruhe in Gelsenkirchen. "Wir sind nicht in allen Tests überzeugend aufgetreten. Aber das ist normal für eine Vorbereitung, und ich finde, dass man die Resultate nicht überbewerten darf. Wir müssen uns als Mannschaft erst einmal finden. Es sind einige junge Spieler dazugekommen und auch Spieler, die zuletzt ausgeliehen waren. Insgesamt sehe ich uns da auf einem guten Weg. Ich denke, dass wir im Großen und Ganzen eine gelungene Vorbereitung hinter uns haben. Wir haben über viele Wochen konzentriert und fokussiert an uns gearbeitet", meint Harit.