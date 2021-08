Bericht: Schalke-Profi Amine Harit vor Transfer zu Olympique Marseille – Leihe ohne Kaufoption?

Rouven Schröder hatte einen bevorstehenden Transfer des Marokkaners zuletzt bereits vorweg genommen . "Wir wollen die Transfers tätigen, die Spieler, die Berater und gewisse Vereine ebenso", sagte der Sportdirektor von S04 am Donnerstag in einer Medienrunde mit Blick auf eventuelle Abgänge von Harit , der noch bis 2024 an Schalke gebunden ist, und Innenverteidiger Ozan Kabak.

Harit gehört zum Kreis jener Spieler, die der finanziell angeschlagene Revierklub aufgrund ihrer gut dotierten Verträge abgeben will. In den Planungen von Trainer Dimitrios Grammozis, der mit seiner zuletzt kriselnden Mannschaft am Samstagabend im NRW-Duell auf Fortuna Düsseldorf trifft (20.30 Uhr, Sky) hatte er deshalb in dieser Saison keine Rolle mehr gespielt. Harit war 2017 für rund acht Millionen Euro vom FC Nantes nach Gelsenkirchen gewechselt und kam seither 119 Mal für S04 zum Einsatz. Dabei schoss er 13 Tore.