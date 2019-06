Schalke-Profi Harit spricht über tödlichen Autounfall: "Ich habe mich selbst belogen"

Amine Harit vom FC Schalke 04 hat erstmals in einem Interview über den von ihm verursachten tödlichen Verkehrsunfall gesprochen. „Ich habe im Schockzustand auf die Polizei gewartet, der schlimmste Moment meines Lebens“, sagte der Marokkaner in einem Interview der französischen Sportzeitung L'Equipe.

Harit war am 29. Juni des vergangenen Jahres in der Heimat seiner Eltern in einen Unfall verwickelt, bei dem ein 28 Jahre alter Mann tödlich verletzt worden war. Harit hatte erklärt, dass er selbst am Steuer des Wagens gesessen hatte. Er wurde zu vier Monaten auf Bewährung verurteilt und musste 8600 Dirham (knapp 780 Euro) zahlen.