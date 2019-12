Offiziell: Schalke 04 verlängert Vertrag mit Offensiv-Star Harit - "Bin dem Klub sehr dankbar" 

Der FC Schalke hat Offensivmann Amine Harit (22) langfristig an sich gebunden. Der marokkanische Nationalspieler unterschrieb einen neuen Vertrag bis 2024 bei den "Knappen". Dies gab der Klub am Mittwochabend offiziell bekannt. Das neue Arbeitspapier soll laut einem Bericht der Bild auch eine Ausstiegsklausel enthalten, die aber noch nicht im nächsten Sommer greifen soll. Harits alter Vertrag wäre 2021 ausgelaufen.

"Amines vorzeitige Vertragsverlängerung ist ein tolles Zeichen für unseren Verein", wird Sportvorstand Jochen Schneider auf der Homepage des Bundesligisten zitiert. "Durch seine hervorragenden Leistungen in den vergangenen Monaten hat er natürlich die Aufmerksamkeit vieler Klubs auf sich gezogen. In den Gesprächen über seine Zukunft war aber deutlich zu spüren, dass er weiß und wertschätzt, was er an Schalke 04 hat und dass er sich in jeder Hinsicht bei uns gut aufgehoben fühlt", so Schneider weiter.